السوداني والحلبوسي يشددان على إسناد مفوضية الانتخابات وإجراء الاقتراع بموعده

2023-10-30 18:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / شدد رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، على ضرورة دعم وإسناد مفوضية الانتخابات، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بموعدها المقرر يوم 18 كانون الأول المقبل.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، الوقوف على آخر استعدادات وإجراءات المفوضية نحو إقامة انتخابات مجالس المحافظات، والتأكيد على إجرائها بموعدها الثابت في 18 كانون الأول المقبل، وضرورة توفير الدعم الكامل لهذا الاستحقاق الوطني.

وذكر رئيس الوزراء، أن "التوجيهات المشددة جرى تأكيدها لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة؛ لإبداء الدعم والإسناد للمفوضية في أداء عملها، من أجل إنجاح الانتخابات، وأن تكون نتائجها المعبِّر الحقيقي عن إرادة شعبنا الكريم".

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب العراقي، إلى أن "الانتخابات هي استحقاق دستوري، وأن السلطة التشريعية تتعاضد في جهودها مع السلطة التنفيذية لدعم المفوضية في أداء عملها على أكمل وجه".

في المقابل، أكد رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، خلال الاجتماع، قدرة تشكيلات المفوضية على تنفيذ الخطة المرسومة لعملية الانتخابات وفق التوقيتات المحددة والجدول الزمني العملياتي المقر، وأن تجري العملية الانتخابية بأكملها ضمن أعلى درجات الشفافية".