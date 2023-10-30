الحلبوسي والسوداني يؤكدان على اجراء الانتخابات في موعدها وتوفير الدعم لهذا الاستحقاق

2023-10-30 18:30:09 - المصدر: وكالة تقدم

استقبل رئيسا مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، و مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “الوقوف على آخر استعدادات وإجراءات المفوضية نحو إقامة انتخابات مجالس المحافظات، والتأكيد على إجرائها بموعدها الثابت في 18 كانون الأول المقبل، وضرورة توفير الدعم الكامل لهذا الاستحقاق …