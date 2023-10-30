وزير التعليم يؤكد أهمية التحول باتجاه اعتماد عملية بولونيا لتحقيق برامج التوأمة العلمية

2023-10-30 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، على أهمية التحول باتجاه عملية بولونيا، لتحقيق برامج التوأمة العلمية.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، قدم محاضرة في كلية الدفاع الوطني بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية، عن البرامج الأكاديمية والتطويرية التي تضطلع بها المؤسسات الجامعية لدعم مؤسسات الدولة".وأضاف البيان، أن "وزير التعليم استعرض في محاضرته سياسة الوزارة ومنهجها، في تنفيذ خطط التطوير وترصين المناهج ومخرجات الجامعات، وتدويل التعليم واستقطاب الطلبة الدوليين".وأكد على "أهمية التحول باتجاه اعتماد عملية بولونيا، والتنسيق مع الجامعات العالمية والمنظمات الدولية المختصة، لإعطاء الزخم اللازم في مجالات التدريب وتحقيق برامج التوأمة العلمية".