الفيفا يصدر قراره بشأن "فضيحة القبلة"

2023-10-30 19:25:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الاثنين (30 تشرين الأول 2023)، إن لجنته التأديبية عاقبت لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم بالإيقاف لثلاث سنوات.

وبناء على هذا القرار، منع الفيفا روبياليس من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة الشعبية خلال هذه المدة.

وجاءت العقوبة بعد قبلة يُزعم أنها غير مرغوب فيها من روبياليس للاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، جيني إيرموسو بعد المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات هذا العام والتي فازت فيها إسبانيا على إنكلترا.

وأضاف الفيفا "ترتبط هذه القضية بالأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في 20 أغسطس 2023، التي أوقف بناء عليها السيد روبياليس بصفة مبدئية لمدة 90 يوما."

واستقال روباليس من منصبه رئيسا للاتحاد الإسباني لكرة القدم في سبتمبر، قائلا إنه لا يستطيع الاستمرار.

وجاء الاستقالة بعد أن تقدمت إيرموسو بشكوى قانونية ضد تصرف المسؤول غير اللائق.