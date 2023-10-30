2023-10-30 19:35:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضح المستشار الإعلامي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم العطواني، اليوم الاثنين (30 تشرين الأول 2023)، بشأن من يملكون العجلات وكيفية شمولهم برواتب الإعانة الاجتماعية، داعيا الموطنين للتبليغ عن غير المستحقين الذين يتقاضون رواتب رعاية.

وقال العطواني في حديث، لـ"بغداد اليوم"، انه "في السابق كان اي شخص يمتلك عجلة مهما كان موديلها لا يشمل بالإعانة الاجتماعية كونها تمثل مصدر رزق او يسر الحال وعدم حاجته للإعانة، لكن ارتأت الوزارة ان هناك من يمتلك عجلة قديمة لكن وضعه تحت مستوى خط الفقر لذا تم استثناء من تنطبق عليه الشروط ويكون تحت مستوى خط الفقر حتى وان كانت لديه عجلة دون الموديل المحدد، واما من يمتلك عجلة حديثة فهو مؤشر على انه فوق مستوى خط الفقر".

وأضاف ان "هناك تعاونا بين وزارة العمل ومديرية المرور العامة بشأن مقاطعة بيانات المواطنين بشأن ما يمتلكون من عجلات وموديلاتها وعددها، والوزارة منعت رواتب الكثير ممن يمتلكون عجلات حديثة بعضها يصل سعرها الى عشرات الاف الدولارات من الدفع الرباعي وكانوا يتقاضون اعانات الحماية الاجتماعية".

وشدد المستشار الإعلامي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اننا "نهيب بالمواطنين الكرام الابلاغ عن كل شخص لا يستحق الاعانة الاجتماعية ليخضع للتدقيق وقطع الراتب عنه اذا ثبت ذلك وان هذا الراتب ستشمل فيه عائلة فقيرة تستحقه".