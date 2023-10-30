طرق الموت تنهي حياة مسؤول محلي وشاعر عراقي

2023-10-30 20:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / لقي مسؤول محلي، وشاعر عراقي، يوم الاثنين، مصرعهما، جراء حادثي سير مروعين أحدهما في ديالى والآخر بذي قار.

وأخبر مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، أن "رئيس المجلس المحلي السابق لناحية الوجيهية خورشيد الداوودي، وابنه يرافقهم رجل ثالث، لقوا مصرعهم بحادث تصادم عجلتين على طريق بعقوبة - المقدادية".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف نقلت الجثث إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن "الشاعر والصحفي حبيب النايف، لقي مصرعه مساء اليوم، نتيجة تعرضه لحادث سير وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وجرى نقل جثته إلى الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية".

وتشهد معظم المحافظات العراقية، حوادث سير شبه يومية، بسبب رداءة الطرق، أو إهمال قواعد السلامة المرورية.