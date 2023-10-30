الجيش يقتحم احزمة "بحيرة حمرين" لتعقب 9 اهداف

2023-10-30 20:35:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني، اليوم الاثنين (30 تشرين الاول 2023)، انطلاق عملية أمنية في محيط أحزمة بحيرة حمرين أقصى شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تشكيلات قتالية من الفرقة الاولى بدأت باقتحام مناطق أحزمة بحيرة حمرين 70 كم شمال شرق بعقوبة من خلال محوريين في اطار جهود تعزيز الامن والاستقرار".

واضاف، ان "العملية والتي حدد لها 9 أهداف مباشرة ابرزها اعادة التمشيط وتأمين الطرق وتفتيش المنازل المهجورة تاتي في اطار تامين محيط بحيرة حمرين ومنع اي نشاط لخلايا داعش بالاضافة الى اسناد مباش لخطط مسك الارض".

واشار الى ان "احزمة بحيرة حمرين وهي قرى ومناطق ذات بعد جغرافي مهم بسبب قربها من مفترق طرق عدة ما يجعلها نقطة مهمة في الخارطة الامنية".