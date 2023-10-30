المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش تخفيض الرسوم والغرامات الواردة في قانون المرور

2023-10-30 21:00:09 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تخفيض الرسوم والغرامات الواردة في قانون المرور، فيما أعلن عن تشكيل لجنة لزيارة الموانئ والوقوف على آلية الأعمال البحرية والمينائية.وقال المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".وأضاف البيان، أن" المجلس استضاف وزير النقل ومدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية لغرض مناقشة إيرادات الموانئ النفطية عن الخدمات البحرية وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض زيارة الموانئ والوقوف على آلية الأعمال البحرية والمينائية وتقديم توصية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر واحد كما استضاف المجلس اللواء مدير المرور العام لمناقشة تخفيض الرسوم والغرامات الواردة في قانون المرور".وأشار، إلى أن" المجلس قرر أن تقدم مديرية المرور العامة كشفاً مفصلاً إلى وزارة المالية بالرسوم والغرامات لغرض دراستها من ثم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة عليها".