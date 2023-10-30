الكهرباء تنتخب 10 مناطق في بغداد والمحافظات لتنفيذ مشروع التحول الذكي للشبكة

2023-10-30 21:01:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ناقشت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين (30 تشرين الأول 2023)، عن انتخاب 10 مناطق في العاصمة بغداد والمحافظات لشمولها بمشروع التحول الذكي والإلكتروني في الشبكة الكهربائية.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، عقد اجتماعا مهما ضم وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، وعدد من المديرين العامين والمسؤولين، لمناقشة أليات تنفيذ التحول الذكي والالكتروني بالشبكة الكهربائية في المناطق العشرة المنتخبة والتي ستكون بواقع (أربعة مناطق في بغداد وست مناطق في المحافظات)، بعد تخويل مجلس الوزراء للوزارة باختيار الآليات الملائمة للمشروع".

وناقش وزير الكهرباء بحسب البيان "الخطوات الواجب اتباعها، حيث الإعلان بشكل شفاف ومتاح لمن يريد التنافس للحصول على فرصة العمل، بعدها يصار الى تشكيل لجان فنية متخصصة لتجري دراسة ( Rfi) لكل شركة من الشركات التي ستتقدم للعمل على الجباية الذكية".

ونوه البيان الى انه "سيتم اختيار الشركات الفائزة بناءً على معايير تعتمد الكفاءة المالية، ولديها أصول ثابتة وكفالات وخطابات ضمان، ومسجلة بشكل رسمي وقانوني، وتعمل ضمن المواصفات المحددة".

يذكر ان مشروع التحول الذكي بالشبكة الكهربائية والجباية سيكون عوناً للمواطن ذي الدخل المحدود، ويقدم بذات التعرفة دونما زيادة بالأسعار، وسيكون التجهيز فيها على مدار (٢٤ ساعة) كاملة، وسيكون معني بحصر الضياعات وتنظيم الشبكات وتعظيم الجباية ومعالجة الاحمال العالية، وسيخول المواطن الاطلاع على أحماله وإستهلاكه بشكل مقياس ذكي.