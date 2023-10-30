رئيس الجمهورية والسيد الحكيم يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

2023-10-30 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.وذكر السيد الحكيم في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): أننا "استقبلنا مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وتباحثنا في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وكيفية الحفاظ على الاستقرار المتحقق وتحويله إلى استقرار دائم".وأضاف أننا "جددنا موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية، ودعونا مع فخامته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإيقاف المجازر والسماح الفوري بدخول المساعدات وإنهاء حالة ازدواجية المعايير".وتابع السيد الحكيم أنه "تم التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لما لها من تأثير على استعادة اللامركزية في النظام السياسي وتوزيع الإمكانات بين المدن بصورة عادلة، ودعونا إلى التنافس على أساس البرامج الخدمية والابتعاد عن حالة التدافع والتسقيط، شددنا على اعتماد الحوار لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، وبيّنا أن الدستور أخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع في إطار المصلحة الوطنية العامة".