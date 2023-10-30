أمانة بغداد تكشف تفاصيل مشروع تقاطع النسور

2023-10-30 21:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مشروع تقاطع النسور.وذكر بيان للأمانة، تلقته وكالة الأنباء العراقية، (واع)، أن" أمين بغداد عمار موسى كاظم تفقد خلال جولة ميدانية برفقة وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، مشاريع فك الاختناقات المرورية في تقاطع النسور اكبر مشاريع الحزمة الأولى التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء" .وقال أمين بغداد: إنه "ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية التي وجه بتنفيذها رئيس مجلس الوزراء اطلعنا خلال جولة رفقة وزير الإعمار والإسكان والبلديات، على مراحل العمل المنفذة في تقاطع النسور ، والأعمال جارية وفق جدول تقدم العمل ".وأوضح إن "هناك تنسيقا عاليا بين أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان، لمعالجة جميع التعارضات الموجودة في الموقع، والعمل يسير على وفق ما مخطط له في هذا الموقع وبقية المواقع الأخرى التي يتم تنفيذ العمل فيها ".وتابع: " لدينا متابعات ميدانية وزيارات مشتركة، لمتابعة إنجاز المشاريع ضمن الخطط المعدة لها، والجدول الزمني المحدد بهدف فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد ".وأشار البيان الى أن " المشروع يتضمن إنشاء (3) أنفاق للسيارات، النفق الأول يربط بين (شارع الأردن) و (شارع القادسية) ، والثاني يربط بين (شارع يافا) و (شارع بيروت)، والثالث يربط بين (شارع بيروت) و(شارع يافا) ، بعمق يصل الى ( 16) م تحت مستوى سطح الأرض ".لافتاً الى أن "المشروع يتضمن كذلك إنشاء، مجسرين ، هما مجسر النسور الذي يربط بين (شارع دمشق) و(شارع محمد مهدي الجواهري) ، وتطوير المجسر الموجود في ساحة قحطان ليصل الى ما بعد السكة الحديدية ، حيث يربط بين ساحة قحطان وصولاً الى تقاطع أم الطبول " .