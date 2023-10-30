منذ 17 أكتوبر.. 23 هجوما على القوات الأميركية في العراق وسوريا

2023-10-30 21:10:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-متابعة

أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون، اليوم الاثنين (30 تشرين الاول 2023)، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ23 هجوما منذ 17 أكتوبر الجاري، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وبحسبما نقلت "الحرة" فأن المسؤول قال إنه "منذ 17 من الشهر الجاري تعرضت قواتنا إلى 14 هجوما في العراق و9 في سوريا بالمسيرات والصواريخ، تم إحباط معظمها".

وأشار المسؤول إلى أن الضربات التي وجهتها مقاتلتان أمريكيتان، الخميس، لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا، "كانت متناسبة ودقيقة"، مؤكدا "احتفاظ الولايات المتحدة بالحق في الرد، في الوقت والمكان الذي نختاره، وسنواصل القيام بذلك".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعلن أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا"، مشيرا إلى أن "الضربات رد على سلسلة هجمات مستمرة وغير ناجحة في معظمها، على أفراد أميركيين في العراق وسوريا، من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، بدأت في 17 أكتوبر".

ونفى المسؤول أي ضربات أمريكية أخرى خلال نهاية الأسبوع في سوريا، "وعندما ننفذ مثل هذه الضربات نعلن عن ذلك".

وقال المسؤول الرفيع في البنتاغون، الاثنين، "أظهرنا لإيران أننا على استعداد لاستخدام القوة ونحن نحتفظ بهذا الحق وسنقوم بذلك عندما يقرر الرئيس جو بايدن ذلك".

وأضاف: "هدف إيران الاستراتيجي كان لسنوات إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وحافظنا على عشرات الآلاف من قواتنا في جميع أنحاء المنطقة لعقود من الزمن".

والخميس، قال البنتاغون إن نحو 900 من عناصر القوات الأمريكية الإضافية يتجهون إلى الشرق الأوسط، أو وصلوا في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات من أجل حماية الجنود الأمربكيين، في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

المصدر: الحرة