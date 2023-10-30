2023-10-30 21:55:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين (30 تشرين الأول 2023)، عن موعد تطبيق قرار زيادة الـ100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين.

وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد للوكالة الرسمية، إن "قرار زيادة 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين الذين يتسلمون مبلغ مليون دينار فما دون، لم يرد الى الهيئة حتى الآن".

وبين، أن "البيان الصادر من مكتب رئيس الوزراء خلال مقررات جلسة مجلس الوزراء، تضمن ان قرار الزيادة ينفذ اعتبارا من الاول من تشرين الثاني المقبل".

وأضاف رشيد، أن "بياناتنا جاهزة وعند ورود القرار والأموال المترتبة بشأنها سنباشر بالزيادة فورا"، مشيرا الى "اننا ننظر الى الراتب الاصيل، فإذا كان مليون دينار للمتقاعد المتوفي قبل ما يستقطع منه للورثة، فكل وريث مستحق ويأخذ الراتب مشمولا بالزيادة".

وذكر أن "هيئة التقاعد وبدعم من الحكومة لا تتوقف على هذه الإجراءات فحسب، فبعد حزمة الإصلاحات التي صدرت للجانبين المدني والعسكري أطلقت زيادة الـ 100 ألف دينار، وماضون في دعم الجوانب التي تخدم شريحة المتقاعدين وتبسيط الإجراءات".

وكان مجلس الوزراء أقر في 24 من الشهر الجاري، زيادة مقطوعة قدرها مئة ألف دينار على رواتب المتقاعدين، ممّن يتقاضون رواتب مليون دينار فما دون.



