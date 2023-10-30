السوداني لنظيرته الإيطالية: المنطقة تمر بمنعطف خطير ينذر باتساع الصراع

2023-10-30 22:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جيورجيا ميلوني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، فضلاً عن متابعة التطوّرات الإقليمية والدولية إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزّة.

وأشار السيد السوداني، خلال الاتصال، إلى أن المنطقة تمر بمنعطف خطير، ينذر بتفاقم واتساع الصراع، وأن ما حصل في 7 تشرين الأول هو نتاج سنوات من الظلم والقتل وعدم احترام العهود والمواثيق الدولية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في العيش الآمن.

وجدد سيادته موقف العراق الثابت والمبدئي من الحق الفلسطيني، مبيناً الحاجة الكبيرة إلى موقف مسؤول من المجتمع الدولي والدول العظمى، كي تتدارك الأزمة الإنسانية، وتمنع تمدد الصراع، بما يؤثر على امدادات الطاقة ويضيف حرباً جديدة الى الحروب والصراعات الحالية.

وأكد السيد السوداني ضرورة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الانسانية والطبية إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً مأساوية.

من جانبها أعربت السيدة ميلوني عن قلق إيطاليا إزاء الأحداث في غزّة، كاشفةً عن اهتمام حكومة بلادها بجهود خفض التصعيد.

كما أثنت على جهود الأجهزة الأمنية العراقية في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرة إلى علاقة الشراكة الستراتيجية التي تجمع العراق وإيطاليا، وقدّمت دعوةً، خلال الاتصال، إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لزيارة روما، ووعد سيادته بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

30-تشرين الأول-