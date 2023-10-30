اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية تعقد اجتماعا وتخرج بعدد من التوصيات

2023-10-30 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واععقدت اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية برئاسة وزير البيئة نزار ئاميدي اجتماعا، فيما خرجت بعدد من التوصيات.وذكرت وزارة البيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية برئاسة وزير البيئة رئيس اللجنة نزار ئاميدي وبحضور وكلاء الوزارات المعنية كافة ، حيث استعرض الوزير رؤية وموقف العراق للمناخ ، مؤكداان الاستعدادات على وشك الانتهاء منها وتسير بخطى صحيحة وسريعة وقرب جهوزية الوفد العراقي .من جانبه، قدم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المراسم تحسين علوان، ايجاز اللجنة عن الوفد الرئاسي والذي سوف يترأسه رئيس الجمهورية في COP 28 واستعدادات الوفد السياسي والدبلوماسي للمؤتمر .من جهته، اوضح يوسف مؤيد يوسف / مدير مديرية التغيرات المناخية اجراءات وزارة البيئة واستعداداتها بخصوص اعداد الوفد التفاوضي ، مراحل أعداد الجناح العراقي و مناقشة المواضيع الاعلامية و اللوجستية والتوعوية وما سيتم عرضه في panel discussion .من جانبهم اشار اعضاء اللجنة وممثلي الوزارات الى اهمية اعداد التقارير والانشطة فيما يخص العمل المناخي وما قدمه العراق من التزامات في هذا الموضوع .واشار البيان الى انه "تم استعراض الوفد الذي سيشارك في 28 Cop الذي يتضمن الوفد السياسي برئاسة رئيس الجمهورية ، الوفد الفني الذي يترأسه وزير البيئة ، تحديد العدد ومهام الوفود المشاركة ، ومشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة والمناخ والتشجير ومواجهة التصحر" .وبين ان "الاجتماع خرج بعدد من التوصيات اهمها استكمال عدد الوفود السياسية والفنية والتهيئة لكافة الامور اللوجستية للوفد المشارك ، واستعدادات مشاركة هيئة حماية البيئة في اقليم كردستان وتهيئة اللقاءات الجانبية والاهتمام بتنويع الفعاليات من حيث المضمون والمشاركين ، وتحديد الضوابط ومعايير مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاكاديميين والناشطين ، والعمل بمركزية من خلال اجتماعات موحدة ضمن اللجنة والخروج بتقرير شامل عن المشاركة، واطلاق المشاريع من قبل وزارتي النفط والكهرباء ضمن الجناح العراقي في المؤتمر" .