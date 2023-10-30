تغطية مستمرة لحفل الكرة الذهبية وجوائزها

2023-10-30 23:20:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

فاز جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني بجائزة كوبا لأفضل لاعب واعد، وحصل عليها بعد مشواره المميز مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند على هامش حفل جائزة الكرة الذهبية المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد فينسيوس جونيور جائزة (سقراط) للعمل الإنساني.

وفاز نادي برشلونة بجائزة أفضل نادي للسيدات، بعد فوزه ببطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتسلم الجائزة رئيس النادي خوان لابورتا .