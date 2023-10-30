ضربات عسكرية ومحاولات "قطع الدبلوماسية".. هل يشهد العراق انفلاتا امنيا بفعل تبعات "الطوفان"؟- عاجل

2023-10-30 23:40:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (30 تشرين الاول 2023)، ان الاحادث الدائرة في فلسطين والشرق الاوسط عمومًا، ستؤثر بالتأكيد على العراق، لكنه استبعد أن يصل الامر الى "الانفلات الامني".

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد أن العراق يتأثر بأي أوضاع تمر بها المنطقة على المستوى السياسي والأمني، لكن هذا لا يعني ان تلك الأوضاع سوف تسبب بانفلات امني، بما في ذلك حرب اسرائيل وغزة".

وبين وتوت ان "الوضع الأمني في العراق جيد جداً وهو تحت السيطرة بشكل كامل من قبل القوات العراقية، واطلاق الدول بعض التحذيرات الأمنية لرعاياها هو اجراء روتيني تعمل عليه بعد شعورها باي حالة خطر وهذا التحذير يصدر في الكثير من الدول، ولا نعتقد ان احداث غزة سوف تسبب باي انفلات امني او زعزعة الوضع العراقي الداخلي".

ويشهد العراق وسوريا ضربات وهجمات متكررة ضد المواقع التي تتواجد فيها قوات امريكية، حيث بلغ عدد الهجمات منذ بدء احداث غزة، اكثر من 16 هجوما تسببت باصابة اكثر من 20 متعاقدا ومجندا امريكيا، ووفاة متعاقد واحد.

بالمقابل، يهدد الجانب الامريكي بأنه سيأخذ التدابير اللازمة للرد وردع الهجمات على مواقعه في العراق وسوريا، فيما حذرت الخارجية الامريكية وكذلك عدد من الدول الاوروبية الاخرى، رعاياها من السفر الى العراق فيما دعتهم للمغادرة ايضا.

يجري هذا في الوقت الذي ينتظر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استجابة الحكومة والبرلمان لدعوته لاغلاق السفارة الامريكية، مشيرا الى انه سيتخذ اجراءات اخرى اذا لم يتم تنفيذ ذلك، في الوقت الذي تستبعد الاطراف السياسية امكانية تنفيذ هذه الدعوة او غلق السفارة الامريكية.