وزير التجارة يعلن إطلاق حملة بيع المواد الغذائية الاساسية باسعار تنافسية

2023-10-30 23:50:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير التجارة أثير الغريري، إطلاق حملة بيع المواد الغذائية الاساسية باسعار تنافسية في جميع المحافظات.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة اثير الغريري ترأس اليوم الاثنين غرفة عمليات في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وبحضور الوكيل الاقتصادي غسان فرحان حميد للاشراف على حملة اطلاق بيع المواد الغذائية الاساسية وباسعار تنافسية في بغداد والمحافظات ."وقال الوزير الغريري، بحسب البيان، ان "الحملة ستشمل مواد بيض المائدة السكر والدجاج ولحم العجل والطحين الصفر ومعجون الطماطم وحليب الكبار حيث ستقوم شركة المواد الغذائية باطلاقها للبيع عبر مواقعها ومنافذها التسويقيه في بغداد والمحافظات، بالاضافة الى العجلات الجواله التي ستجوب كافه المناطق وبأسعار تنافسية "وخلال اليومين المقبلين . "وأشار الوزير الغريري الى أن "الهدف من تسيير هذه الشاحنات هو لمواجهة المضاربين وتلبية احتياجات المواطن من تلك المواد ".وتابع: أن "هذه الحملة ستضاف لسلسلة الحملات التي اطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ضمن مشروع حكومة الخدمات برفد الاسواق المحلية والمواطنين بالمواد الغذائية الاساسية" .