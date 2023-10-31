خال يقتل طفلي شقيقته بمسدسه في بغداد

2023-10-31 00:01:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (30 تشرين الأول 2023)، بقتل شخص لطفلي شقيقته جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "مشاكل عائلية دفعت (خالا) على قتل طفلي شقيقته بإطلاق النار عليهم داخل دارهم ضمن منطقة معسكر الرشيد".

وأوضح المصدر، ان "الطفلين الضحيتين هما طالبان، الطفل تولد 2012، والطفلة تولد 2013".

ولفت الى ان "الجاني تمكن من الفرار الى جهة مجهولة" مشيرا الى ان "الشرطة عممت مواصفاته والبحث عنه ضمن معسكر الرشيد ومقترباته".