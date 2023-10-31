بوتين: واشنطن تقف وراء "الفوضى القاتلة" في الشرق الأوسط

2023-10-31 01:00:04 - المصدر: العربي الجديد

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما أسماه "فوضى قاتلة" تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في تصريح متلفز للرئيس الروسي: "من ينظّم الفوضى القاتلة ومن يستفيد منها اليوم؟ برأيي، لقد أصبح الأمر جليا... إن النخب التي تحكم حاليا الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها هي المستفيد الرئيسي من انعدام الاستقرار في العالم".

كما حمّل الرئيس الروسي الغرب مسؤولية الأزمة في الشرق الأوسط، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة مخلفاً آلاف القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

واعتبر بوتين أن "النخب الحاكمة في الولايات المتحدة" و "من يدورون في فلكها" يقفون وراء قتل الفلسطينيين في غزة، وخلف الأحداث في أوكرانيا والعراق وسورية.

كما اتهم أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا بالمساعدة في إثارة الاضطرابات في داغستان، حيث حاول حشد غاضب، الجمعة، اعتراض سبيل ركاب كانوا قد وصلوا للتو إلى مطار محج قلعة على متن رحلة من إسرائيل.

(فرانس برس، رويترز)