إصابات خطيرة لثنائي ميلان في مواجهة نابولي

2023-10-31 08:10:04 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى المدير الفني لميلان ستيفانو بيولي المزيد من الأخبار السيئة بعد التعادل الإيجابي مع نابولي (2-2) لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.وكان (بيير كالولو) مدافع ميلان قد تعرض للإصابة في بداية المباراة ليخرج في تبديل اضطراري بعد مرور (19) دقيقة، ولحقه بإصابة أخرى كريستيان بوليسيتش الذي خرج بين شوطي المباراة.بحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن بوليسيتش كان قد خرج بين الشوطين بسبب إصابة طفيفة في العضلات.ولفت إلى أنه خضع لفحوصات طبية صباح أمس الاثنين، أظهرت عدم وجود إصابات قوية.وأوضح أن كريستيان من المفترض أن يكون جاهزاً لبدء المباراة المقبلة للروسونيري ضد أودينيزي، يوم السبت المقبل.وتابع الموقع: "الأخبار بشأن كالولو وماركو بيليجرينو غير مطمئنة حيث خرج الثنائي من ملعب دييجو مارادونا وهما يعرجا…