نجم يوفنتوس مهدد بالغياب عن ديربي إيطاليا

2023-10-31 09:05:12 - المصدر: واع

متابعة - واعيواجه نادي يوفنتوس خطر فقدان أحد لاعبيه خلال القمة المنتظرة أمام الغريم التقليدي إنتر ميلان، المقرر إقامتها نهاية شهر تشرين الثاني بالدوري الإيطالي.وكان (تيموثي وياه) جناح يوفنتوس، البالغ من العمر 23 عاماً، قد تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته بمباراة هيلاس فيرونا، السبت الماضي، التي انتهت بفوز يوفنتوس 1-0، حيث خرج بين الشوطين.وأعلن يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسميأن وياه تعرض لإصابة طفيفة في الوتر النصفي لفخذه الأيمن، وهي إصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.ومن جهته، قال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن جناح يوفنتوس بدأ بالفعل عملية التعافي من الإصابة لكنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين أمام فيورنتينا وكالياري، على أمل استعادته في الوقت المناسب لديربي إيطاليا ضد إنتر يوم (26) تشرين الثاني المقبل.يشار إلى أن وياه انضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ليل الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 12 مليون يورو، فيما شارك اللاعب في 10 مباريات حتى الآن بواقع 411 دقيقة لعب.المصدر : كورة