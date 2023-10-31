الاستثمار تطلق رابط التقديم على الوحدات السكنية الجديدة في بسماية

2023-10-31 09:29:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أطلقت الهيئة الوطنية للإستثمار رابط التقديم الإلكتروني على الوحدات السكنية الجديدة في مشروع مدينة بسماية.



وقال رئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر محمد مكية، إن الهيئة أطلقت الرابط الإلكتروني https://ur.gov.iq/index/show-eservice/50853/10025/org

المخصص على بوابة أور الإلكترونية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ مركز البيانات الوطني، لتقديم المواطنين الكرام من الراغبين منهم على الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.



وأضاف رئيس الهيئة، أن مشروع مدينة بسماية يعد من المشاريع التي أولت الهيئة الوطنية للإستثمار أهتماماتها وتنفيذ خططها لعودته الى مساحات العمل والمباشرة بالتقديم والتسجيل الأولي من قبل المواطنين على الوحدات السكنية فيه.



وأوضح أن الإستمارة الإلكترونية تتضمن مجموعة من الحقول الواجب على المواطنين تأشيرها بالمعلومات المطلوبة، مع كتابة طلب خطي لشراء الوحدة السكنية مع تفاصيلها كافة.



وتابع مكية، أن الحكومة وضعت في برنامجها التنفيذي، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأن الهيئة جادة في تنفيذ جميع الفقرات التي ضمها البرنامج الحكومي المتعلقة بترصين القطاع الإستثماري، والعمل على توفير البيئة الإستثمارية الهادفة الى تعزيز الموازنة العامة للبلد.



