القبض على متهمين بمتاجرة الآثار في كركوك

2023-10-31 09:30:14 - المصدر: الفرات نيوز

*بحوزتهم قطع أثرية … وكالة الإستخبارات تلقي القبض على متهمين اثنين بمتاجرة الأثار في محافظة كركوك*

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تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية عملياتها النوعية لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، إذ تمكن ابطال مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في كركوك التابعة لوكالة الإستخبارات ، ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبعملية نوعية من إلقاء القبض على أثنين من المتهمين بتجارة وتهريب الاثار وكانت بحوزتهم قطع اثرية تعود لعهود قديمة، وجاءت هذه العملية النوعية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة نفذها ابطال المديرية، وقد تم ضبط العجلة مع الأثار بمحضر اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال الاجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل.

وتهيب وكالة الأستخبارات والتحقيقات الإتحادية المواطنين للإبلاغ عن العمليات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وكافة الحالات المشبوهة بالخط الساخن المجاني ١٤٤ .