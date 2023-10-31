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الرد السريع تطيح بـ16 متهمًا بقضايا مخدرات في خمس محافظات

الرد السريع تطيح بـ16 متهمًا بقضايا مخدرات في خمس محافظات
الرد السريع تطيح بـ16 متهمًا بقضايا مخدرات في خمس محافظات
2023-10-31 09:41:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  


بأشراف مباشر من قبل السيد قائد فرقة الرد السريع المحترم ابطال تشكيلات فرقة الرد السريع وبالتعاون مع مديرية مكافحة المخد _ رات والمؤثرات العقلية وقسم استخبارات الفرقة  يعتقلون (16) متهم وفق احكام المادة (28) مخد _رات ويضبطون (1) كغم كر _ ست _ ال واسلحة خفيفة وآلات التعاطي في محافظات صلاح الدين وميسان وكربلاء والمثنى والنجف الاشرف ، حيث تم تسليم المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة اصولياً ..


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