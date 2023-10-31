2023-10-31 09:41:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بأشراف مباشر من قبل السيد قائد فرقة الرد السريع المحترم ابطال تشكيلات فرقة الرد السريع وبالتعاون مع مديرية مكافحة المخد _ رات والمؤثرات العقلية وقسم استخبارات الفرقة يعتقلون (16) متهم وفق احكام المادة (28) مخد _رات ويضبطون (1) كغم كر _ ست _ ال واسلحة خفيفة وآلات التعاطي في محافظات صلاح الدين وميسان وكربلاء والمثنى والنجف الاشرف ، حيث تم تسليم المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة اصولياً ..





