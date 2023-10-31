"دوري نجوم العراق" اليوم .. أربع مواجهات في الجولة الثانية وغدا واحدة في الختام

2023-10-31 09:45:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجري، اليوم الثلاثاء، 4 مواجهات في اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وتقام في الساعة الثالثة عصرا مباراة فريق نادي الكرخ مع ضيفه فريق نادي الميناء على ملعب الأول ، ويستضيف ملعب البصرة عند الساعة السابعة مساءً مباراة أهل الدار فريق نادي نفط البصرة مع ضيفه فريق نادي امانة بغداد، وتقام في الساعة التاسعة والنصف مساءً مباراتان تجمع الاولى فريق نادي الكهرباء وضيفه فريق نادي الحدود على ملعب الزوراء ، ويضيف فريق نادي زاخو على ملعبه فريق نادي النجف .

وتواصل منافسات الجولة الثانية يوم غد الأربعاء بإقامة آخر مباريات الجولة بين فريقي نادي النفط وضيفه نادي الطلبة والتي تقام عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر على ملعب امانة بغداد.