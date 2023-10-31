المرور تعلن المباشرة بنصب أجهزة الرادارات والكاميرات الحديثة في 10 تقاطعات ببغداد

2023-10-31 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، مباشرتها بنصب أجهزة رادارات السرعة والكاميرات الحديثة في 10 تقاطعات ضمن جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد، فيما حددت نسبة إنجاز معمل إنتاج اللوحات المرورية وموعد افتتاحه.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور، زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبإشراف مباشر من قبل مدير المرور العام، ولأول مرة بعد عام 2003، تم إنشاء معمل مروري للوحات المرورية، والذي يعتبر إنجازاً كبيراً تحقق في عمر الحكومة الحالية".

وأضاف القيسي، أن "المعمل سينتج اللوحات المرورية، مما سيغنينا عن الاستيراد، حيث تم إنجازه بنسبة تتراوح من 75 إلى 80 بالمئة"، مؤكداً "افتتاحه مطلع عام 2024".

وعن نصب أجهزة الرادارات والكاميرات الحديثة، أوضح أن "وزير الداخلية مهتم بهذا الموضوع، وهنالك إشراف من قبل مدير المرور العامة ومديري المرور في بغداد والمحافظات بشأن ذلك، وتوجد عقود ضمن خطة وزارة الداخلية لوضع كاميرات مراقبة ورادارات السرعة".

وأشار إلى، أن "هناك حملة بالتعاون مع شركة عالمية رصينة لنصب الكاميرات ورادارات السرعة في 5 تقاطعات بجانب الكرخ، و5 تقاطعات في الرصافة".

وتابع: "باشرنا بنصب الكاميرات ورادارات السرعة في تقاطع ملعب الشعب وتقاطع النخيل وتقاطع الأزياء وتقاطع حماة، وكذلك 5 تقاطعات في جانب الكرخ، كما باشرت المديرية بنصب (الترفك لايت) الذكي أو الإشارة الذكية المستشعرة للزخم المروري، ومزودة بكاميرات لالتقاط المخالفات المرورية".