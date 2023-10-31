مسرور بارزاني: هناك رغبة كبيرة على المنتجات المحلية لإقليم كوردستان

2023-10-31 10:35:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر رئيس الحكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بأن هناك إقبالاً ورغبةً على المنتجات المحلية خاصة الغذائية منها، حاثا على ضرورة الاهتمام بعملية التسويق والتعليب والتغليف للمنتجات المصدرة الى الخارج لكي تصل إلى المستهلك بأبهى صورة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش افتتاح مصنع التعبئة والتغليف لشركة "فابياب" في مدينة أربيل.

وقال رئيس الحكومة في تصريحه، إن "ما يبعث على السرور أننا نشاهد قطاع الصناعة يزدهر في اقليم كوردستان، وسيكون مؤازراً ومُحفِّزا لقطاع الزراعة حيث تمكنا وخلال مدة قصيرة من تصدير محاصيل المزراعين والمنتجات المحلية لإقليم كوردستان إلى الخارج".

وأضاف أن "مثل هذه المصانع تكون مؤازرة جدا في عملية التسويق والترويج، وللأشياء التي تتطلبها العلامة التجارية".

وتابع بالقول إن "منتجاتنا لها طعم ونكهة خاصة، وهناك رغبة كبيرة عليها وما تبقى هو أن يتم الترويج لها وتسويقها وتعليبها وتغليفها بطريقة جميلة ومرتبة لكي نتمكن من تصديرها بأبهى صورة".