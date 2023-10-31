افتتاح ساحات وقوف العجلات لملعب ميسان الأولمبي

2023-10-31 10:55:02 - المصدر: واع

ميسان - واع – شذى السودانيافتتح محافظ ميسان علي دواي لازم مشروع إنشاء ساحات وقوف العجلات لملعب ميسان الأولمبي تتسع لـ (550) عجلة إضافة إلى ساحة خاصة بالحافلات وأخرى خاصة بذوي الإعاقة والمنفذة ضمن تخصيصات محافظة ميسان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لعام(2022)وقال دواي لوكالة الأنباء العراقية (واع) ان" المشروع يعد أحد المعايير المهمة الخاصة باعتماد الملاعب الأولمبية للمباريات الدولية والمحلية وجزءا من تطوير المنطقة التي تضم ملعب ميسان الأولمبي ومدخل المدينة ومجسر تقاطع الملعب قيد الإنجاز ".وأضاف أن "أعمال المشروع تضمنت قلع التربة القديمة ودفن تربة جديدة، والصب بسمك 25 سم، مع جدار ساند كونكريتي يفصل الباركات بمشروع مجسر تقاطع الملعب، مع إلاكساء بطبقة 5سم، وتبليط بسمك 12سم للشارع المؤدي إلى حي الخليج، وإنشاء شبكة مياه أمطار متكاملة، ونصب أعمدة الإنارة، ومحولة كهربائية، وصبغ وتخطيط الشارع والباركات، وإنشاء رصيف جانبي، ومصدات كونكريتية مع قنصات زراعية، وبوابات إلكترونية، وغرفة كرفانية خاصة بإدارة البوابات ".