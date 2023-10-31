2023-10-31 11:05:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-السليمانية

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الاول 2023)، أن حزبه يدعم المتظاهرين ويتعاطف مع مطالبهم، على العكس ممايحدث في أربيل ودهوك، وذلك في رد غير مباشر عن سبب استمرار الاضراب عن الدوام في مدارس السليمانية على العكس من اربيل ودهوك.

وقال سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحتجين في السليمانية وحلبجة يتظاهرون بكل حرية ولا يوجد أي قمع تجاههم عكس ما يجري في أربيل ودهوك التي يعيش أهلها تحت الأزمة الاقتصادية ويعيشون ظروفا مأساوية ولكنهم لايستطيعون التظاهر أو التعبير عن رأيهم".

وأضاف، أن "الاتحاد الوطني سيبقى متبنيا لمطالب المحتجين ويتعاطف معهم ويساندهم ويحاول إيجاد الحلول لها سواءً في بغداد أو أربيل".

وأشار سورجي إلى أنه "من حق المتظاهرين الاحتجاج ومقاطعة الدوام بسبب ظروفهم المعيشية الحالية وعدم تسلمهم لرواتبهم منذ 3 أشهر، وهذا الأمر ليس بيد الاتحاد الوطني إطلاقا".

وفي وقت سابق، وجه وزير تربية اقليم كردستان الكوادر التربوية في محافظة السليمانية باعادة استئناف الدوام، الا ان الكوادر التربوية في السليمانية رفضت الانصياع الى توجيه وزير التربية.

وتشهد محافظة السليمانية وحلبجة وادارة كرميان، اضرابا عن الدوام في المدارس الحكومية، في الوقت الذي تشهد محافظات اربيل ودهوك والتي تقع تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، دواما مستمرا بالرغم من عدم تسلم رواتب شهر اب وايلول حتى الان، فضلا عن انتهاء شهر تشرين الاول.