التجارة توضح آلية اختيار مناشئ السيارات وتحديد أقساطها

2023-10-31 11:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، آلية اختيار السيارات المخصصة للبيع بالأقساط، فيما أكدت وجود مساع لتوسيع رقعة التعامل مع المصارف الأهلية لبيع السيارات بالأقساط.وقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة عملت بالسياسة التسويقية واعتماد البيع بالتقسيط"، لافتاً إلى أن "هناك تعاوناً مع المصرف الزراعي، والشركة تسعى لتوسيع رقعة التعامل مع المصارف الأهلية لغرض توفير سقوف ائتمانية يمكن من خلال التعامل للبيع بالتقسيط".وأضاف حاتم، أن "الآلية التي تعتمدها الشركة العامة لتجارة السيارات في اختيار أنواع السيارات التي تباع للمواطنين، تبدأ بإطلاق استمارة استبيان عبر موقعها الإلكتروني لمعرفة آراء الناس ورغباتهم في النوع واللون ومقدار القسط والفترة الزمنية للقسط وكذلك المنشأ للسيارة، ومن خلال جمع وتحليل هذه البيانات ركزت الشركة على طرح نوع سيارة للتقسيط تتماشى ونتائج الاستبيان"، مشيراً إلى أن "السيارة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات العراقية المقرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".وتابع أن "السيارات المتوفرة حالياً للبيع بالأقساط هي: سوزوكي وسياز بمواصفات كاملة وهي من السيارات اليابانية بإنتاج هندي توازي سيارات النيسان السني والتيوتا الكورلا"، موضحاً أن "مبلغ القسط الشهري هو 415 ألف دينار من دون مقدمة".وأشار إلى أن "جميع المواطنين مشمولون بالشراء عبر القسط بشرط وجود موظف كفيل"، مبيناً أنه "في حال كان المشتري موظفاً موطناً راتبه في المصرف الزراعي فلا يحتاج إلى كفيل بل سوى الماستر كارد".