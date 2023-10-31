التعليم تحصي أعداد الطلبة المتقدمين للدراسة ضمن مبادرة (ادرس في العراق)

2023-10-31 12:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – ستار زاجي

أحصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أعداد الطلبة المتقدمين للدراسة ضمن مبادرة (ادرس في العراق)، فيما أشارت إلى أن الطلبة توزعوا على مختلف الجامعات العراقية.

وقال رئيس جامعة بغداد منير حميد السعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مبادرة أدرس في العراق التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي شملت كافة الجامعات ومنها جامعة بغداد ، حيث قدم هذه السنة أكثر من 150 طالبا على الدراسة الاولية والدراسة العليا في جامعة بغداد".

وأضاف السعدي، أن "هذه المبادرة وكتجربة تقام لاول مرة كانت فيها بعض المعوقات لكن تم تجاوز العديد منها".

وذكر المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أعداد الطلبة المتقدمين للدراسة ضمن مبادرة (ادرس في العراق) بلغت 3019 طالبا ، حيث باشر منهم حتى اللحظة أكثر من 900 طالب وبانتظار اكتمال اجراءات البقية".

وأوضح أن "الطلبة توزعوا على مختلف الجامعات العراقية التي تمت المقاعد الدراسية"، لافتاً الى أنها "خطوة رائدة لم يكن في تاريخ المؤسسة الاكاديمية العراقية من هذا النوع وبهذا العدد".

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