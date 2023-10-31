2023-10-31 12:25:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

طالبت الخارجية الكويتية من سفارة العراق هناك توضيحا من السلطات العراقية لموقف رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي عند زيارته منطقة أم قصر الحدودية مع دولة الكويت. حيث جاء في كتاب لوزارة الخارجية العراقية موجها لمجلس النواب العراقي تطالب فيه توضيحا لموقف النائب سعود الساعدي عند زيارته لمنطقة أم قصر الحدودية مع دولة الكويت وبرفقته عدد من زملائه أعضاء مجلس النواب. فيما تحدث الساعدي وقتها عن عدم القبول والتنازل عن أي شبر من الأراضي العراقية لصالح أي دولة وأن التنازل يعتبر خيانة للقسم الذي أداه نواب الشعب.

حيث جاءت زيارة النائب الساعدي مع زملائه للحدود في 7/8/2023 بعد زيارة وزير الخارجية الكويتي للعراق وتصريحه عن عائدية بعض أراضي ام قصر للكويت.