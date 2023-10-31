ميسي: لا أحد يريد رؤيتي بالكرة الذهبية في حديقة الأمراء

2023-10-31 12:30:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أثار ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الجدل مجددا بشأن فريقه السابق، باريس سان جيرمان، بعد الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته.

وقال ميسي في تصريح لصحيفة لو باريزيان "أعتقد أنه لا أحد يريد تكريمي ورؤيتي بالكرة الذهبية في حديقة الأمراء".

وأضاف: "اضطررت إلى قطع إقامتي في باريس لأسباب مختلفة، لكنني استفدت كثيرا وكنت سعيدًا جدا هنا، وكان أطفالي يحبون المدينة، وأرادوا الاستمرار في فرنسا والبقاء في المدرسة هنا، وعدم ترك أصدقائهم".

واستدرك ليو: "لكن من الناحية الرياضية، لم يسر الأمر كما كنت أتمنى، لدي ذكريات جيدة جدا، وهناك الكثير منها".

وكشف قائد الأرجنتين "تبادلت الحديث مع كيليان مبابي على هامش الحفل، وسألنا بعضنا كيف تسير الأمور، وعلاقتنا جيدة وطبيعية تماما، لقد كافحنا سويا من أجل أهداف مشتركة".

وفي سياق آخر، تحدث ليونيل ميسي عن ناديه الأسبق برشلونة، قائلا "لا أعتقد أنني سأعود مدربا، فالتدريب لا يروق لي، إذا عدت لن أكون مديرا فنيا، لكن سأتعاون، ولا أعرف هل سألعب لفترة أطول أم لا، لكن لدي رغبة قوية في الاستمرار، وسأبقى دائما متابعا لبرشلونة وقريبا".

واستطرد "جميع الكرات الذهبية التي فزت بها مميزة، لكن الجائزة الأخيرة هي جائزة منتخب الأرجنتين وجماهيره، وكنت أتمنى أن أعيش فرحة الفوز بكأس العالم مع برشلونة".

وواصل نجم إنتر ميامي "لا أعرف إذا ما كنت الأفضل في التاريخ أم لا، لا أسأل نفسي هذا السؤال، لكني فخور بتصنيفي ضمن هذه الفئة، فالفوز بكأس العالم يعد إنجازا مثيرا، وأتمنى أن نفوز بالنسخة المقبلة في 2026".

وأتم "لا أعرف أيضا ما إذا كان الموسم الماضي هو الأفضل لي أم لا، لكن يبقى الفوز بكأس العالم هو حلمي الأكبر الذي سعيت من أجله، رغم تتويجي بألقاب كبيرة مثل الدوري ودوري الأبطال وكوبا أمريكا، واللعب بقميص أفضل فرق العالم".





المصدر: موقع كورة



