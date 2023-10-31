الأنبار تعلن المباشرة بإعادة إعمار موقعين أثريين وتحدد موعد إنجازها

2023-10-31 12:35:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليميأعلنت مفتشية آثار وتراث الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بإعادة إعمار موقعين أثريين في المحافظة، فيما حددت موعد إنجازهما بالكامل.وقال مفتش آثار وتراث الأنبار عمار علي حمدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال صيانة انطلقت في بعض المواقع الاثرية الشاخصة بمحافظة الأنبار ومنها برج المعمورة في قضاء هيت وخان جريجب في قضاء القائم وتشمل اعمال الصيانة ترميم وصيانة ومعالجة الاجزاء المتضررة لهذين الموقعين"، مبيناً أن "برج المعمورة يعد الأقرب إلى مركز المحافظة حيث يبلغ ارتفاعه من 17 إلى 19 مترا اسطواني الشكل ، إذ تشير أغلب الروايات التاريخية إلى انه كان برجا لمراقبة القوافل التجارية وفنار القوافل التجارية وعلامة دلالة لها والتي كانت تتنقل بين بلاد الشام وبلاد الرافدين ،الا أن البرج تصدع بسبب الظروف الجوية والعمليات العسكرية التي حدثت في المنطقة اثناء فترة سيطرة عصابات داعش الارهابية على المدن".وأضاف حمدي، أن "الهيئة العامة للآثار متمثلة بمفتشية آثار الأنبار باشرت بمشروع الصيانة لترميم التصدعات وتعويض الاجزاء المتضررة من البرج على نفقة وزراة الثقافة الهيئة العامة للآثار وبإشراف مختصين ومهندسين واثاريين من مفتشية آثار الأنبار".وأشار إلى أن "الموقع الثاني خان جريجب الاثري موقع يعود تاريخه الى القرن الثامن عشر الميلادي كان ايضا مختصا بتنقل القوافل التجارية بين بلاد الشام وبلاد الرافدين ومكانا او محطة استراحة للتجار والبضائع"، لافتاً الى أنه "لم تجر عليه سابقاً أي اعمال ترميم بسبب عوامل الظروف الجوية والزمن، إذ حدثت فيه تصدعات وأدت الى هدم اجزاء وعدد من الغرف في هذا الخان، حيث باشرت الهيئة العامة للاثار مفتشية اثار الأنبار بجهود مختصين من المفتشين والمهندسين واثاريين بعملية الترميم وصيانة الاجزاء المتضررة وتعويض الاجزاء الساقطة من غرف الخان ليظهر بشكله الجميل".وتابع أن "هذه المرحلة تعد الأولى من الصيانة وهناك مراحل لاحقة"، منوهاً بأن "اعمال الصيانة انطلقت في الثاني عشر من الشهر الجاري ومن المؤمل إنجاز الاعمال بالكامل قبل نهاية هذا العام".