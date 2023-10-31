مبيعات البنك المركزي تتخطى 169 مليون دولار

2023-10-31 12:55:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصلت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، الى 169 مليون دولار.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، أن ، البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 195 ملايين و 529 الف و 217 دولارا.

وأضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 169 مليونا 229 الفاً و 217 دولارا .

وأشار، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 101 شركة.