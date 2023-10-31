التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مبلغ تحسين المعيشة وتحصي أعداد المشمولين

2023-10-31 13:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن استكمال اجراءات صرف مبلغ تحسين المعيشة للمتقاعدين، فيما احصت اعداد المشمولين.

وقال وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 23599 لسنة 2023 المتضمن صرف مبلغ تحسين المعيشة للمتقاعدين من مليون فما دون وللورثة، وتنفيذا لتوجيهات وزيرة المالية ومتابعة رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين رشيد، تم استكمال كافة اجراءات احتساب مبلغ تحسين المعيشة للمتقاعدين المشمولين بالقرار".

واضاف انه "سيتم بدء الصرف في الاول من تشرين الثاني المقبل ومع وجبة رواتب تشرين الثاني"، لافتا الى ان "عدد المشمولين بالقرار بلغ مليون و648 الف و368 قيد".