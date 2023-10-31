اليوم .. مبارتان في دوري السلة الممتاز

2023-10-31 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتستضيف قاعة الشعب المغلقة اليوم الثلاثاء قمة منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة، إذ يلتقي في الساعة الرابعة عصراً فريقا الدفاع الجوي والشرطة، تليها مباراة دجلة الجامعة والكهرباء.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن" فريق الدفاع الجوي متصدر الدوري يأمل بإكمال مسيرته الناجحة في الأدوار السابقةَّ والتي توجها بالفوز على جميع فرق المقدمة وآخرها على بطل الدوري للموسم الماضي فريق النفط، ويسعى مدرب الفريق نضال غانم إلى عدم التفريط بنقاط مواجهة اليوم وهو يعلم أن إمكانات لاعبي الشرطة لايمكن الاستهانة بها وهو وصيف الموسم الماضي ويملك طموح العودة من جديد للمنافسة رغم تعثره أكثر من مرة في بداية انطلاق المسابقة".وأضاف ان " لقاء اليوم سيشكل تحدياً بين لاعبي الدفاع الجوي إيهاب الزهيري والمحترف (كلوي) من جهة وبين لاعبي الشرطة محمد صلاح وحسان علي عبد الله وعلي مؤيد يضاف لهما محترفو فريق القيثارة من جهة ثانية".وبين أن" فريقا دجلة الجامعة والكهرباء يطمحان في المواجهة الثانية إلى خطف النقاط في مباراة يتوقع أن تشهد الندية والإثارة بسبب تقارب المستوى الفني للفريقين".وتسبق المباراتين مواجهتان للفرق نفسها ضمن دوري الناشئين المصاحب .