انكماش النشاط الصناعي في الصين على غير المتوقع في أكتوبر

2023-10-31 14:50:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انكمش النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على غير المتوقع هذا الشهر، في ضربة إضافية لصانعي السياسات في الصين الذين يواجهون بالفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي وأزمة في قطاع العقارات.

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الثلاثاء، (30 تشرين الأول 2023)، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.5 نقطة في أكتوبر من 50.2 نقطة في سبتمبر، في حين كان متوقعًا استقراره دون تغيير، ومن المعلوم أن القراءة دون مستوى 50 نقطة تعني انكماش النشاط.

أما عن قراءة المؤشر غير الصناعي -والذي يقيس النشاط في قطاعي التشييد والخدمات- فانخفضت إلى 50.6 نقطة في أكتوبر من 51.7 نقطة في الشهر السابق، وتعد أقل من التوقعات البالغة 52 نقطة.

ومن شأن تلك البيانات زيادة الضغط لتقديم المزيد من التحفيز المالي في بكين، بعدما أعلنت الحكومة هذا الشهر تدابير إضافية لدعم الاقتصاد تشمل إصدار المزيد من الديون السيادية.





المصدر: موقع ارقام