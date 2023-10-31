الكشف عن أكبر أندية كرة القدم في العالم من حيث القيمة السوقية

2023-10-31 14:50:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تصدر نادي "مانشستر سيتي" قائمة أكبر أندية كرة القدم في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة 1.26 مليار يورو (1.33 مليار دولار)، وفقًا لأحدث تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

وهيمنت الأندية الأوروبية بما يشمل الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني على المراكز العشرة الأولى من الترتيب.

وظهر نادي الهلال السعودي – الذي انضم إليه اللاعب البرازيلي "نيمار" - في الترتيب السابع والأربعين حول العالم، بقيمة سوقية قدرها 233.7 مليون يورو (247.9 مليون دولار).

وجاء نادي النصر – الذي يضم النجم "كريستيانو رونالدو" - في الترتيب 65 على مستوى العالم بقيمة قدرها 182.06 مليون يورو، تلاه مباشرة النادي الأهلي السعودي 180.73 مليون يورو، واحتل نادي الاتحاد المركز التسعين بقيمة 114.43 مليون يورو.









المصدر: وكالات