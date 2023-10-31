2023-10-31 14:55:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الاول 2023)، عن تأجيل حسم ملف "الهلال الخصيب بالألغام" قرب الحدود مع أيران واستغلالها في الزراعة لثلاثة أسباب.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حرب الثمانينات بين العراق وايران حولت مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة قرب الشريط الحدودي الى حقول الغام لاتزال تحصد بين فترة واخرى ضحايا، خاصة وإن الألغام منتشرة بكثافة عالية وتصل اعدادها وفق بعض التقييمات الى عشرات الالاف".

واضاف، ان "حقول الالغام تمتد على أرض هي اشبه بالهلال الخصيب الذي يمتد لمسافات طويلة"، لافتا الى ان "دعوات رفع الالغام للاستفادة من الاراضي للزراعة تم تاجيل البت بها من قبل القيادات الامنية حاليا لثلاث اسباب ابرزها لدواعي امنية كونها تشكل عامل يمنع التسلل بنسب عالية بالاضافة الى ان الامر يحتاج الى امكانيات كبيرة بسبب غزارة الالغام يضاف الى ان الجفاف الحاد يعرقل اي محاولا لاستثمارها بالوقت الحالي".

واشار الى، ان "التأجيل سيبقى الى اشعار اخر في ظل ظروف عامة غير مواتية لهذه الخطوة بالوقت الحالي".

وبلغت المساحات الملوثة بالالغام وانواع المقذوفات كافة في العراق طوال السنوات الماضية، اكثر من 6700 كيلومتر مربع، وتم تطهير الجزء الاكبر منها ولم يتبق سوى 2100 كيلومتر مربع، وبتحويلها الى الدونم فأنها تعادل نحو 850 ألف دونم، وهي مساحة تمثل اكثر من 17% من المساحة التي يزرعها العراق بالعادة في خططه الزراعية الشتوية البالغة اكثر من 5 ملايين دونم.