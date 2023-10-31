وزيرة الهجرة: من أولويات الحكومة إعادة إعمار مناطق سنجار

2023-10-31 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان الى السماح بعودة الأسر النازحة لمناطقها، فيما اشارت الى ان من أولويات الحكومة إعادة إعمار مناطق سنجار.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت اليوم في مكتبها بمقر الوزارة ببغداد، وفداً من أهالي قضاء سنجار، من مختلف المكوّنات والأطياف العراقية الأصيلة، لمناقشة الواقع المعيشي والاقتصادي داخل القضاء".وأكدت جابرو خلال اللقاء، أن "الحكومة أعطت أولوية خاصة لإعادة إعمار مناطق قضاء سنجار، كما أعطت الحكومة أولوية لدعم الاستقرار في مناطق العودة وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم للأسر العائدة وشمولها بالمشاريع المدرة للدخل".وأوضحت أن "الأسباب الحقيقية للنزوح الداخلي قد انتهت بفضل الاستقرار المتحقق في مناطق العودة"، مطالبة "حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الوزارة والسماح بعودة الأسر النازحة الراغبة بالعودة الطوعية إلى مناطق سكناها الأصلية لضمان عدم استغلالها بأي شكل من الأشكال".من جانبه، أشاد الوفد "بجهود الوزيرة الداعمة لجميع مكونات الشعب العراقي وخصوصا أهالي قضاء سنجار".