حرس الحدود تستكمل نصب حاجز أمني وكاميرات بمسافة 200 كم من الحدود الإيرانية

2023-10-31 15:25:16 - المصدر: واع

بغداد ـ واعاعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، عن استكمال نصب حاجز أمني وكاميرات حرارية بمسافة 200 كم من الحدود الايرانية.وقال قائد حرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "معاون وكيل الامن الاتحادي لوزارة الداخلية تفقد الشريط الحدودي بين العراق وايران ضمن محافظتي واسط وميسان".واضاف، ان "قيادة حدود المنطقة الثالثة استكملت نصب حاجز امني و(منفاخي) مانع بطول ٢٠٠ كيلو متر ونصب اكثر من١٥٠ كاميرا حرارية ضمن الحدود مع ايران".وتابع، ان "الاعمال، تستهدف عمليات التهريب والعبور غير القانوني على طول الشريط الحدودي بين العراق وايران".