2023-10-31 15:25:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش دهوك يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على احد كوادر حزب العمال الكوردستاني، فيما اكدت ان الاعتقال لا علاقة له بالعمل الصحفي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "القوات الأمنية القت القبض على أحد كوادر حزب العمال الكوردستاني في دهوك يدعى (سليمان أحمد)، بتهمة القيام بأعمال سرية وغير قانونية لصالح الحزب".

وأضاف البيان أنه " أثناء التحقيق معه، اعترف بأعماله التي قام بها، وسيتم تقديمه إلى المحكمة والتعامل معه وفق القانون"، مؤكدا أن "توقيفه لا علاقة له بالعمل الصحفي".