الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في نينوى والأنبار

2023-10-31 15:26:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

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بعمليتين استباقيتين منفصلتين أكدتا نجاح الجهد الاستخباري ونفذتا إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة العاشرة والسادسة عشر التابعتين إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من تلك القيادتين ومن خلال كمينين محكمين في حي الزنجلي وقرب جسر التفاحة ، أسفرا عن إلقاء القبض على عنصرين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب في قضاء الموصل الجانب الأيمن ومنطقة النعيمية واللذان كانا يعملان مع العصابات الإرهابية ، إذ تم تسليمهما الى جهة الطلب أصولياً بعد اكمال الأجراءات اللازمة بحقهما.



إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

٣١ تشرين الأول