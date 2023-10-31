المالية النيابية: نجدد دعمنا لإجراءات البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف
2023-10-31 15:30:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
جددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، دعمها لإجراءات البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "اللجنة تجدد دعمها لإجراءات البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف ومعالجة المعوقات".
ونفى العطواني "الأنباء المتداولة حول وجود توجه لإقالة محافظ البنك المركزي".
جددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، دعمها لإجراءات البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "اللجنة تجدد دعمها لإجراءات البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف ومعالجة المعوقات".
ونفى العطواني "الأنباء المتداولة حول وجود توجه لإقالة محافظ البنك المركزي".