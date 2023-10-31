الاستخبارات العسكرية تطيح باثنين من عصابات داعش في نينوى والأنبار

2023-10-31 15:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة باثنين من عصابات داعش في نينوى والأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بعمليتين استباقيتين منفصلتين أكدتا نجاح الجهد الاستخباري ونفذتا استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة العاشرة والسادسة عشرة التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من تلك القيادتين ومن خلال كمينين محكمين في حي الزنجلي وقرب جسر التفاحة، أسفرا عن إلقاء القبض على عنصرين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب في قضاء الموصل الجانب الأيمن ومنطقة النعيمية واللذين كانا يعملان مع العصابات الإرهابية".واضافت انه "تم تسليمهما الى جهة الطلب أصولياً بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهما".