الحلبوسي والسيد الحكيم يؤكدان موقف العراق الثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

2023-10-31 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، موقف العراق الثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيسَ تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم"، مبينا انه "تم مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، وانتخابات مجالس المحافظات، وأهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري".

واضاف ان "الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب، والتأكيد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، وموقف العراق الثابت الشعبي والرسمي في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".