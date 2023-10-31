اللجنة المالية توضح حقيقة وجود توجه لإقالة محافظ البنك المركزي

2023-10-31 15:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، حقيقة وجود توجه لإقالة محافظ البنك المركزي.

وقال العطواني في بيان تلقته "بغداد اليوم": "ننفي نفيا قاطعا الأنباء المتداولة بشأن عزم اللجنة المالية النيابية على إقالة محافظ البنك المركزي العراقي".

ودعا "وسائل الاعلام الى اعتماد الاخبار الرسمية التي تصدر عن رئاسة اللجنة"، مجددا "الدعم الكامل لإجراءات البنك المركزي العراقي لإعادة الاستقرار الى السوق والسيطرة على سعر الصرف".

وأشار الى ان "اللجنة على تواصل دائم وتنسيق مستمر بغية معالجة الاسباب والمعوقات بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".