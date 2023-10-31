رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد الخطاب السياسي العراقي الخارجي

2023-10-31 16:10:07 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول، 2023 في قصر بغداد، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية النيابية السيدة ديلان غفور صالح، ونائب رئيس اللجنة السيد جبار فريح عباس جاسم الكناني.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، والتأكيد على وجوب توحيد الخطاب السياسي العراقي الخارجي إزاء الملفات والقضايا المهمة.

كما تم التأكيد على أهمية بناء علاقات متوازنة مع دول العالم والجوار تحقق المصالح المشتركة، وتستند الى احترام سيادة العراق والقرار العراقي المستقل، كما جرت الإشارة إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لتعزيز الجوانب التشريعية والإسراع في إقرار مشاريع القوانين.